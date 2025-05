Garotinha apaixonada pelo Botafogo e sua mãe vão celebrar o Dia das Mães no estádio

No Dia das Mães, Valentina, uma garotinha de 6 anos, apaixonada pelo Botafogo, irá ao estádio Nilton Santos com sua mãe Karen para assistir ao jogo contra o Internacional. Karen e Valentina já escolheram suas roupas para a ocasião, incluindo uma camisa especial que diz "Te amo, mãe". Apesar de não ser tão fã de futebol quanto elas, o pai de Valentina participará da comemoração, que também incluirá a presença dos avós. O jogo será às 20 horas e transmitido pela RECORD a partir das 19h30.



