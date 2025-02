Mãe e três filhos desaparecem após balsa colidir com casa flutuante em Manicoré (AM)

Equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas a Manicoré (AM) para buscar uma mãe e seus três filhos, que desapareceram após uma balsa colidir com casas flutuantes. O acidente ocorreu na sexta-feira (17) durante a madrugada. A embarcação transportava soja e atingiu a casa onde estavam as quatro pessoas. A Polícia Civil, a Marinha do Brasil, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão envolvidos nas investigações.