Mercado paralelo alimenta roubo de pneus reservas de carros estacionados na rua em SP

Criminosos foram capturados por câmeras de segurança enquanto furtavam estepes de veículos estacionados em ruas de São Paulo. Em uma gravação, um ladrão é visto saindo do carro com um pneu, enquanto outro se esconde sob uma van para cometer o mesmo tipo de crime . No mercado paralelo, esses itens são vendidos pela metade do preço legal. O motorista João descobriu o furto de seu estepe durante uma lavagem de carro, enquanto seu filho Daniel removeu o estepe por precaução. Para proteger seus veículos, eles instalaram suportes com cadeados. Especialistas recomendam evitar estacionar na rua e, quando necessário, escolher locais bem iluminados com movimento.



