Paralisação de aeroporto de Londres após incêndio provoca reflexo no Brasil

O aeroporto de Heathrow, em Londres, permanece fechado após um incêndio em uma subestação elétrica, provocando um apagão. A previsão é que cerca de 1.400 voos sejam impactados, afetando 145 mil passageiros globalmente. O incêndio, que começou na madrugada, foi controlado pelos bombeiros pela manhã. No Brasil, passageiros de voos para Londres enfrentam cancelamentos e buscam novas informações com companhias aéreas



