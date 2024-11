Produtor musical Quincy Jones morre aos 91 anos nos EUA

Morreu no domingo (3), aos 91 anos, o produtor musical Quincy Jones aos 91 anos. Ele trabalhou com artistas como Michael Jackson e Ray Charles. Quincy Jones produziu álbuns de sucesso como Thriller e Bad de Michael Jackson. Junto a Lionel Richie, ele produziu We Are The World para arrecadar fundos contra a pobreza na África. Seu currículo inclui colaborações com Frank Sinatra e diversos gêneros musicais como jazz e pop. Ele recebeu 28 Grammys, dois Oscars honorários e um Emmy.