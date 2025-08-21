Quadrilha de comerciantes é presa após assalto a banco em Brasnorte (MT)

Um assalto a banco na cidade de Brasnorte, Mato Grosso, terminou com a prisão de toda a quadrilha envolvida. O crime foi planejado por comerciantes locais endividados, visando resolver seus problemas financeiros. Durante a ação, que durou 12 minutos, os assaltantes levaram cerca de R$ 400 mil. A polícia prendeu 12 pessoas, incluindo Valdemar do Nascimento Alves, apontado como líder do grupo, e dois policiais militares suspeitos de colaborar com o crime. Os suspeitos eram correntistas do banco, o que facilitou o planejamento do roubo. O dinheiro roubado ainda não foi recuperado.



