Violência em Hortolândia: jovem de 15 anos não lembra a senha do celular e é morta durante assalto

A adolescente Giovana Aline Ribeiro, de 15 anos, foi assassinada em Hortolândia, São Paulo , durante um assalto. Ela estava com uma amiga quando foram abordadas por um suspeito em uma moto. O ladrão exigiu o celular e pediu que desbloqueassem o aparelho. Em meio ao nervosismo, Giovana esqueceu a senha. Após tentar empurrar o ladrão, ela foi baleada. O suspeito, que usava uma touca ninja, não foi identificado e a polícia investiga se ele agiu sozinho ou com comparsas.



