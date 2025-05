Atriz que interpreta Kismet em Força de Mulher abre álbum de casamento Tuğçe Altuğ compartilhou diversos registros da cerimônia com seus seguidores nas redes sociais Fora das Telas|Do R7 21/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/05/2025 - 02h00 ) twitter

Tuğçe Altuğ é casada com o diretor turco Tolga Karaçelik desde 2018 Reprodução/Instagram

Enquanto Kismet (Tuğçe Altuğ) engatou um namoro com Emre (Ahmet Rıfat Şungar) em Força de Mulher, a atriz turca que interpreta a personagem da novela é casada e abriu seu álbum com os seguidores do Instagram.

Em seu perfil na rede social, Tuğçe Altuğ mostrou a celebração que aconteceu em setembro de 2018, com uma paisagem de tirar o fôlego como cenário! Em meio a uma montanha com vista para o mar, a artista casou com Tolga Karaçelik, um cineasta e diretor turco.

Confira:

O casamento lindíssimo aconteceu em Bozcaada, uma ilha na Turquia. E os registros do dia foram elogiados pelos seguidores. “Muitos e muitos parabéns”, escreveu uma fã em turco.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja momentos divertidos de Ceyda na casa de Fazilet e Raif:

