Cantora de sucesso! Conheça a atriz que interpreta Fazilet em Força de Mulher

Fazilet é interpretada pela atriz turca Hümeyra Reprodução/RECORD

Fazilet Aşçıoğlu (Hümeyra) apareceu recentemente em Força de Mulher, mas, afinal, quem é essa personagem?

Ela é uma escritora famosa que também se envolveu no acidente de carro e foi parar no hospital junto com Bahar (Özge Özpirinçci), Arif (Feyyaz Duman), Sarp (Caner Cindoruk) e Hatice (Bennu Yıldırımlar).

Na novela, a personagem é mãe de Raif (Sinan Helvacı).

Fazilet é interpretada pela atriz turca Hümeyra, de 77 anos, nascida na Turquia.

Hümeyra estreou no cinema em 1980 e ao longo da carreira como atriz ganhou importantes premiações.

Além de atriz, Hümeyra também é cantora, compositora e letrista. Na década de 1970, ela fez sucesso no mundo da música com os hits Kördüğüm, Sessiz Gemi e Otuz Beş Yaş.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

