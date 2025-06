Ceyda de Força de Mulher na Grécia? Atriz revela motivo da viagem nas redes sociais Gökçe EyüboğluAtriz compartilhou com os seguidores belas imagens daquele país Fora das Telas|Do R7 01/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/06/2025 - 02h00 ) twitter

Gökçe Eyüboğlu posta registros da viagem no Instagram Reprodução/Instagram

Gökçe Eyüboğlu, a Ceyda de Força de Mulher, está em Kokkari, cidade em Samos, na Grécia.

A atriz fez a viagem especialmente para participar do casamento de uma amiga, mas aproveitou os dias no país para relaxar, se divertir com os amigos e aproveitar as belas praias.

Os fãs brasileiros ficaram empolgados com os registros atuais de Gökçe: "Sorriso lindo", elogiou uma internauta. “Você é magnífica”, disse outra.

“Venha para o Brasil, amamos nossa Ceyda”, pediu mais uma.

Veja:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Panelas, crime e muita confusão: entenda como Bahar, Ceyda e Bersan foram parar nas mãos de Cem

