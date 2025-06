Collab de milhões! Ator que vive Doruk em Força de Mulher posa ao lado do protagonista da novela turca Um Milagre Taner Ölmez apareceu em alguns capítulos da trama exibida pela RECORD e chamou a atenção do público Fora das Telas|Do R7 06/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 02h00 ) twitter

Ali Semi Sefil surge ao lado do ator turco Taner Ölmez Reprodução/Instagram

Collab de milhões! O ator Taner Ölmez, protagonista da telenovela turca Mucize Doktor, que no Brasil recebeu o nome de Um Milagre, apareceu em alguns capítulos de Força de Mulher e chamou a atenção do público.

Na trama de Um Milagre, Taner interpreta Ali Vefa, um jovem com autismo e Síndrome de Savant que se forma em medicina e passa a trabalhar em um hospital como assistente de cirurgião.

E foi exatamente em um hospital que o ator fez uma participação em Força de Mulher, quando Doruk (Ali Semi Sefil) adoeceu.

No Instagram, o intérprete de Doruk compartilhou os bastidores das gravações ao lado de Taner e brincou com a coincidência entre os nomes: “Ali Semi com Ali Vefa”.

Já os fãs brasileiros adoraram ver os atores juntos: “Lindos! Amo os dois”, disse uma internauta. “Dois ídolos juntos!”, escreveu outra.

Confira:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

