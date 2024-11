Diretor de Força de Mulher mostra momento dos bastidores com protagonistas da trama

Uma amizade improvável tem trazido um toque de humor aos capítulos de Força de Mulher. Hikmet (Melih Çardak) colocou na cabeça que Enver (Şerif Erol) é seu mais novo melhor amigo e nada o faz mudar de ideia. A seguir, veja sete provas disso e divirta-se com as caras e bocas do alfaiate diante dessa situação!

Reprodução/RECORD