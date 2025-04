Em alto-mar, ator que vive Doruk faz passeio de barco e prova que é corajoso Ali Semi Sefil posou para as fotos sorridente na embarcação Fora das Telas|Do R7 27/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 02h00 ) twitter

Ali Semi Sefil recebe elogios dos fãs de Força de Mulher Reprodução/Instagram

Ali Semi Sefil, o Doruk de Força de Mulher, fez um passeio de barco e provou que é um garoto corajoso ao posar para as fotos na grade da embarcação.

Com o mar de fundo, o intérprete de Doruk mostra toda sua felicidade e recebe o carinho do público nos comentários do post.

“Ele é uma graça. Tão pequeno e já atua como gente grande!”, disse uma internauta. “Que lindo”, elogiou outra fã. “Parabéns pela novela, você é meu favorito”, revelou um telespectador.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja tudo o que aconteceu na festa de circuncisão de Doruk:

