Feyyaz Duman destrói os corações de fãs brasileiras: ‘Charmoso’ Com clique em jardim, ator turco teve beleza enaltecida ao compartilhar foto em meio à natureza Fora das Telas|Do R7 16/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/03/2025 - 02h00 ) twitter

Feyyaz Duman faz sucesso com fotos da sua rotina nas redes sociais Reprodução/Instagram

Feyyaz Duman interpreta o galã Arif em Força de Mulher e conquistou o público brasileiro não só por conta do personagem na trama turca, como também por sua beleza. Com mais de 260 mil seguidores no Instagram, o ator faz sucesso ao compartilhar cliques do seu dia a dia e de bastidores de trabalhos.

Em uma postagem, Feyyaz posou belíssimo em frente a uma árvore e recebeu diversos comentários de telespectadores da novela. Os fãs enalteceram o sorriso e o charme do artista.

Confira:

“Muito charmoso!”, disse uma seguidora brasileira. “A natureza caprichou em você, Arif”, brincou outra. “Espetáculo”, elogiou mais uma.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja o ensaio fotográfico feito por Feyyaz Duman nos bastidores da novela:

Feyyaz Duman dá um show de interpretação como Arif em Força de Mulher, mas o ator também tem um talento sem igual para fotografia e fez registros lindíssimos dos colegas de elenco nos bastidores da novela. A seguir, confira alguns cliques!