Futuro diretor? Ator que vive Doruk é flagrado atrás das câmeras em Força de Mulher Ali Semi Sefil aceitou mais uma collab de fãs brasileiros e outra do perfil oficial da novela no Brasil, administrado pela RECORD Fora das Telas|Do R7 26/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/01/2025 - 02h00 )

Ali Semi Sefil conquistou o coração do público brasileiro Reprodução/Instagram

Ali Semi Sefil, o Doruk de Força de Mulher, aceitou mais uma collab de fãs brasileiros no Instagram. Desta vez, o garotinho aparece atrás das câmeras nos bastidores da novela.

O que o pequeno Doruk estava gravando?

Essa internauta sugeriu: “Futuro diretor de TV”. Outra fã elogiou: “Que menino fofo”. E mais uma comentou: “Ali, você arrebatou o coração dos brasileiros com seu carisma e talento. Excelente ator! Criança adoráve!”.

Confira:

O intérprete de Doruk também colaborou com um post do Instagram oficial de Força de Mulher no Brasil, página que é administrada pela RECORD:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Retorno de Sarp divide opiniões entre os personagens:

‌