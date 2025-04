Humor contagiante! Atriz que vive Hatice em Força de Mulher brinca nos bastidores Bennu Yıldırımlar compartilhou registro da gravação nas redes sociais e chamou atenção para um detalhe; veja Fora das Telas|Do R7 28/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bennu Yıldırımlar, a Hatice de Força de Mulher, mostra bastidores de gravação da novela Reprodução/Instagram

Bennu Yıldırımlar, que interpreta Hatice em Força de Mulher, mostrou um pouquinho dos bastidores da novela em seu perfil no Instagram. A atriz compartilhou uma foto toda equipada para as gravações e brincou sobre um copo com chá que seguiu intacto em sua mão.

Na legenda da publicação, Bennu escreveu: “Uma foto dessa fase de filmagem. Claro que descansaremos, sorriremos e tomaremos nosso chá no meio tempo.”

Confira:

Nos comentários, os fãs elogiaram a atriz. “Você é uma super mulher, parabéns”, disse uma seguidora turca. “Um super casaco com colete e câmeras”, observou outra telespectadora.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja sete vezes em que os atores da novela provaram que a Turquia é a terra dos galãs:

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A trama de Força de Mulher faz sucesso entre os telespectadores, mas outra característica também chamou a atenção dos fãs: a beleza do elenco! Veja quem são os colírios da novela turca! Reprodução/RECORD