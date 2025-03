Intérprete de Arif posa com look social e fã elogia: ‘Os turcos roubaram toda a beleza’ Feyyaz Duman combinou tons escuros em peças elegantes Fora das Telas|Do R7 11/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/03/2025 - 02h00 ) twitter

Feyyaz Duman prova que é um homem elegante Reprodução/Instagram

Feyyaz Duman, o Arif de Força de Mulher, surpreendeu ao posar no Instagram com um look completamente social.

O ator combinou os tons preto e cinza no blazer, calça, gravata e cinto. E até o grisalho do cabelo fez parte da composição.

Nos comentários do post, uma fã brasileira brincou: “Os homens turcos roubaram toda a beleza”. E outra disse: “Ele está tão elegante”.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Cansada de viver presa na casa de Sarp (Caner Cindoruk) sem saber o que realmente acontece, Bahar (Özge Özpirinçci) coloca em prática seu plano de fuga na novela Força de Mulher