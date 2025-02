Intérprete de Ceyda relembra personagem no início de Força de Mulher Gökçe Eyüboğlu publicou uma foto em que o cabelo da cantora ainda está loiro por completo Fora das Telas|Do R7 18/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/02/2025 - 02h00 ) twitter

Gökçe Eyüboğlu dá vida a Ceyda em Força de Mulher Reprodução/Instagram

A atriz Gökçe Eyüboğlu resgatou um registro de Ceyda no início de Força de Mulher e compartilhou com o público no Instagram.

Na foto, o cabelo da personagem ainda está loiro por completo. Já nos capítulos atuais, é possível notar a raiz natural entre as madeixas descoloridas da cantora.

Os fãs de Gökçe a elogiaram nos comentários do post: “O cabelo loiro combina muito contigo”, disse um internauta. “Você é tão linda”, escreveu uma seguidora. “Você desempenha muito bem o seu papel, desejo que continue esse sucesso”, desejou mais uma.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

