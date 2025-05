Intérprete de Hatice relembra cena e celebra equipe de Força de Mulher Atriz compartilhou um registro dos bastidores nas redes sociais e fez agradecimento aos colegas: ‘Estou feliz’ Fora das Telas|Do R7 12/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/05/2025 - 02h00 ) twitter

Intérprete de Hatice em Força de Mulher se despede da personagem em postagem nas redes sociais Reprodução/Instagram

Bennu Yıldırımlar se despediu de Hatice em Força de Mulher e mostrou que a personagem ganhou o seu coração. Em seu perfil no Instagram, a atriz turca compartilhou uma foto dos bastidores de gravação e deixou um agradecimento para a equipe.

“Este episódio é o último com a personagem ‘Hatice Sarıkadı’. Cheguei ao fim de mais uma aventura. Estou feliz por ter prazer em formar uma boa equipe com todos os meus colegas trabalhando na frente e atrás das câmeras. Também ofereço meu amor infinito a vocês, nossos estimados espectadores”, escreveu a artista na legenda da publicação.

Confira:

A postagem nas redes sociais recebeu diversos elogios do público brasileiro. “Hatice, você é uma excelente atriz, parabéns!”, escreveu uma fã. “Show de interpretação, transmite a emoção do personagem através do olhar. Atriz sensacional”, celebrou outra.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre a trajetória de Hatice na novela:

Publicidade 1 / 24

A linda trajetória de Hatice (Bennu Yıldırımlar) em Força de Mulher chegou ao fim. A personagem se feriu gravemente durante o acidente de carro, passou por uma longa cirurgia, mas não resistiu. Enver (Şerif Erol), Bahar (Özge Özpirinçci), Sirin (Seray Kaya) e todos os outros ficaram desolados com a perda da querida esposa, mãe, avó e amiga. A seguir, relembre a passagem de Hatice na novela!