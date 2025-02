Intérprete de Sarp em Força de Mulher exalta filhos da ficção nas redes sociais Caner Cindoruk compartilhou foto ao lado dos atores mirins que vivem Nisan e Doruk na trama; confira! Fora das Telas|do R7 19/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/01/2025 - 02h00 ) twitter

Caner Cindoruk compartilha clique ao lado de filhos da ficção e faz declaração nas redes sociais Reprodução/Instagram

Caner Cindoruk, o Sarp de Força de Mulher, agitou os fãs da novela com uma declaração para os atores mirins que interpretam seus filhos na ficção, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil). O ator compartilhou uma foto com as crianças em seu perfil no Instagram.

Na legenda da publicação nas redes sociais, o galã escreveu: “Meus queridos, meus pulmões”. O registro empolgou os telespectadores brasileiros que deixaram diversos comentários para o artista.

Confira:

“Lindos!”, elogiou uma fã. “Eternos Sarp, Doruk e Nisan! Amo essa novela Força de Mulher!”, comentou outra.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Confira detalhes do retorno de Bahar para casa:

