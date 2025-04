Malvado só na novela! Intérprete de Azmi em Força de Mulher mostra que é apaixonado pelos animais Kuzey Yucehan compartilhou foto passeando com quatro cachorros e foi elogiado por fãs Fora das Telas|Do R7 20/04/2025 - 00h59 (Atualizado em 20/04/2025 - 00h59 ) twitter

Kuzey Yucehan, o Azmi de Força de Mulher, mostrou que ama cachorros ao compartilhar foto com animais nas redes sociais Reprodução/Instagram

Se em Força de Mulher Azmi é conhecido por suas maldades como capanga de Nezir, fora da ficção, Kuzey Yucehan, seu intérprete, está longe da fama de mau. O ator turco compartilhou uma foto em seu perfil no Instagram mostrando sua paixão por cachorros de pequeno porte.

No registro, o artista aparece não só com um, mas com quatro animais de estimação. O clique ganhou diversos elogios de fãs de Kuzey na publicação.

Confira:

Em espanhol, uma seguidora elogiou: “Que cachorros lindos e você também, claro”. “Apaixonada pelos seus cachorrinhos”, declarou outra.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre tudo sobre a mudança de Sarp:

Sarp (Caner Cindoruk) é o novo vizinho de Bahar (Özge Özpirinçci) em Força de Mulher e tem causado muita confusão na novela. O pai de Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) fechou um contrato com Yusuf (Yaşar Üzer), se mudou para o prédio às escondidas, e deixou Arif (Feyyaz Duman) furioso. A seguir, entenda tudo o que rolou!