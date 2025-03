Marido de protagonista de Força de Mulher compartilha foto com a filha e fãs elogiam: ‘Expressão do amor’ Burak Yamantürk e Özge Özpirinçci são pais de Mercan, de três anos Fora das Telas|Do R7 27/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/03/2025 - 02h00 ) twitter

Burak Yamantürk, marido de Özge Özpirinçci, foi clicado em momento fofo com a filha, Mercan Reprodução/RECORD

Burak Yamantürk, o marido de Özge Özpirinçci, a Bahar de Força de Mulher, explodiu o fofurômetro da internet ao compartilhar uma série de fotos com a filha, Mercan, de três anos. Nos registros compartilhados no Instagram, eles aparecem sozinhos em meio a um jardim e com o perfil da atriz turca marcado na legenda.

Não demorou muito para os cliques receberem diversos elogios e, entre eles, algumas mensagens de carinho dos fãs brasileiros, com direito a emojis de coração e bandeira do Brasil. Burak e a protagonista da novela são casados desde 2021 e adoram mostrar fotos da rotina com a filha nas redes sociais.

Confira:

“Expressão do amor”, escreveu uma fã em português. “Adoro a mãe! Deus os abençoe”, disse outra em inglês.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

