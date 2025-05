Protagonista de Força de Mulher brilha em peça teatral na Turquia e agradece apoio dos fãs Özge Özpirinçci interpreta Dora e faz longa homenagem ao público que acompanhou às estreias do espetáculo Fora das Telas|Do R7 28/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/05/2025 - 02h00 ) twitter

Özge Özpirinçci, a Bahar de Força de Mulher, celebrou a estreia da peça teatral "Bulaşikçilar", que na tradução para a língua portuguesa significa “Máquinas de lavar louça“.

No projeto, a atriz dá vida a Dora que, segundo o perfil oficial do espetáculo turco no Instagram, é uma mulher afiada, determinada, e ainda assim elegante.

Özge publicou registros do primeiro dia de ensaio e do último, e fez uma longa homenagem aos fãs que a acompanharam em mais um trabalho.

“Gostaria de agradecer a todos que uniram forças e me fizeram experimentar um prazer que eu nunca havia conhecido antes, além dos meus sonhos! Obrigado ao público por nos deixar em paz durante a estreia em Bursa, Izmir e Istambul na noite passada! Quanto à Dora… sempre tentei entender cada personagem que interpretei. Achei que deveria amá-los primeiro para que o público também os amasse, e sempre tentei fazer o meu melhor até hoje. Não apenas como atriz, mas como pessoa… Mas Dora! Eu te amei muito e desejo que você esteja em um lugar onde você ‘conquiste tudo o que se propõe a fazer, não importa o quão pequeno seja’ e onde você não tenha medo de primeiro construir seus sonhos e depois torná-los realidade".

Saiba mais:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Novo casal? Raif surpreende Ceyda com um beijo em Força de Mulher

