Protagonista de Força de Mulher compartilha foto romântica com o marido Özge Özpirinçci publicou imagens de um jantar com Burak Yamantürk em suas redes sociais Fora das Telas|do R7 02/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/03/2025 - 02h00 )

Özge Özpirinçci aproveita passeio com o marido, Burak Yamantürk em cidade da Turquia Reprodução/Instagram

Özge Özpirinçci curtiu um jantar romântico ao lado do marido, o ator turco Burak Yamantürk, e compartilhou os registros do momento com os seus seguidores nas redes sociais. As fotos foram feitas em Bodrum, uma cidade na Turquia.

Nas imagens, a protagonista de Força de Mulher aparece sorridente ao lado do parceiro. A publicação no perfil de Özge no Instagram recebeu diversos comentários de fãs brasileiros que elogiaram a novela e a artista.

Confira:

“Aqui no Brasil estamos assistindo à novela Força de Mulher e está sendo um sucesso absurdo!”, comentou uma seguidora brasileira. “Bahar, te amo”, escreveu outra. E teve até quem elogiasse a relação da atriz. “Casal inspiração”, disse uma fã em inglês.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja provas de que Hatice e Enver são um casal inspirador na novela:

