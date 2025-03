Protagonista de Força de Mulher faz desabafo sobre pressão estética: ‘Sou livre’ Özge Özpirinçci mostrou que o vigor de Bahar segue com ela e arrancou diversos elogios após se posicionar nas redes sociais Fora das Telas|Do R7 18/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Özge Özpirinçci arrasa com fotos nas redes sociais e faz reflexão para os seguidores Reprodução/Instagram

Özge Özpirinçci mostrou aos fãs de Força de Mulher que o vigor de Bahar segue com ela. Em uma publicação em seu perfil no Instagram, a protagonista da novela posou belíssima com um look todo preto e fez uma reflexão sobre ser mulher.

No texto usado na legenda da foto, a protagonista falou sobre a pressão estética que as mulheres sofrem e deixou um recado ao final. “Eu sou livre! Você é livre! Sendo exatamente como nós queremos”, escreveu a atriz.

Confira:

“Você é linda demais, livre, solta... continue assim, menina! Seja sempre livre. Te amamos, venha visitar o Brasil e tomar nosso café”, comentou uma fã brasileira. “Que mulher incrível, encantadora, autossuficiente, guerreira e incrivelmente linda. Obrigada por me fazer sentir uma mulher forte e capaz de superar qualquer obstáculo”, agradeceu outra.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja também: atrizes da novela arrasam com looks fashionistas:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Elas não andam, elas desfilam! Atrizes de Força de Mulher compartilham bom gosto com combinações estilosas nas redes sociais e chamam a atenção com looks poderosos. Confira a seleção do site oficial para você se inspirar! Reprodução/Instagram