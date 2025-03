Protagonista de Força de Mulher recebe ‘lambeijo’ de pet e brinca: ‘Cuidar da pele é importante!’ Özge Özpirinçci, a intérprete de Bahar, mostrou que é uma amante dos animais Fora das Telas|Do R7 09/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/03/2025 - 02h00 ) twitter

Özge Özpirinçci compartilha momento fofo com seu animal de estimação Reprodução/Instagram

Özge Özpirinçci, a Bahar de Força de Mulher, recebeu um “lambeijo” de seu cachorrinho, registrou o momento e brincou com os fãs no Instagram: “Cuidar da pele é importante!”.

Os fãs aproveitaram o post para elogiar a atriz: “Assisto a novela todos os dias e me encanto com a força e a garra da personagem, nos representa aqui no Brasil”, disse uma internauta.

“Amor mais puro e sincero”, escreveu uma fã sobre a relação de Özge com o animal de estimação. “Que foto linda”, comentou outra.

Saiba mais:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Confira sete provas de que Enver e Hatice formam um casal inspirador em Força de Mulher :

