Tio coruja! Caner Cindoruk, o Sarp de Força de Mulher, mostra sobrinha na web

As cenas de Umran (Canan Karanlık) em Força de Mulher divertem o público. Com seu jeito espalhafatoso de ser, a esposa de Hikmet (Melih Çardak) se envolve nas mais inusitadas situações, e sempre conta com a ajudinha de seu pai, Seyfullah (Rana Cabbar), para conseguir o que quer. A seguir, relembre sete vezes que a personagem garantiu risadas sinceras dos fãs da novela!

Reprodução/RECORD