‘Vai ficar tudo bem’, avisa protagonista de Força de Mulher nas redes sociais

Se no início de Força de Mulher, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) deixava o público com dúvidas sobre seu comportamento, já que a fofoca e a intriga sempre fizeram parte do dia a dia da cantora, ao longo dos capítulos ela conquistou os fãs da trama com seu jeitão, digamos, mais despojado! Confira a seguir sete vezes que ela causou na trama!