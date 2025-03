Vilã de Força de Mulher derrete o coração do público com ensaio fotográfico Seray Kaya levou o público à loucura ao aparecer modelando em fotos compartilhadas nas redes sociais Fora das Telas|Do R7 19/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/03/2025 - 02h00 ) twitter

Seray Kaya esbanja estilo em estúdio fotográfico

Seray Kaya apronta todas como Sirin em Força de Mulher e desperta o ódio do público. No entanto, nas redes sociais, a história é outra. A atriz conquista fãs a cada publicação feita no Instagram.

Em uma delas, a atriz mostrou os bastidores de um ensaio fotográfico. Modelando, ela esbanjou ainda mais beleza e elegância nos cliques.

Confira: