Amor de Arif por Bahar traz ensinamentos aos fãs de Força de Mulher Cena em que o galã fala sobre seu sentimento pela protagonista é elogiada nas redes sociais Novidades|do R7 17/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Arif (Feyyaz Duman) encanta os fãs de Força de Mulher ao falar sobre seus sentimentos por Bahar (Özge Özpirinçci) Reprodução/RECORD

O amor de Arif (Feyyaz Duman) por Bahar (Özge Özpirinçci) anda inspirando e ensinando os fãs de Força de Mulher. Uma cena do galã declarando seus sentimentos pela protagonista encantou os telespectadores.

No perfil oficial da trama no Instagram, o público opinou sobre a relação dos personagens. Teve até quem refletisse sobre as palavras de Arif e a torcida para que eles fiquem juntos está cada vez mais forte.

Confira:

“Arif reconhece seu amor por Bahar, mas sabe que a verdadeira felicidade começa dentro de si. A mensagem do Arif para nós é: Ame, lute e nunca desista de ser feliz”, escreveu uma seguidora.

‌



“Sou muito apaixonada por Bahar e Arif, eles são tão fofos que eu queria colocar eles num potinho”, disse outra fã. “Não vai ficar só, meu amado, a Bahar é sua, ela só não sabe ainda”, analisou mais uma.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

‌



Veja tudo o que sabemos sobre Ceyda e Emre:

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Um novo personagem apareceu em Força de Mulher e mexeu com os sentimentos de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu). Durante um desabafo com Bahar (Özge Özpirinçci), a cantora revelou que Emre (Ahmet Rıfat Şungar) é pai de seu filho, Arda, e contou como os dois se conheceram. Confira a história a seguir! Reprodução/RECORD