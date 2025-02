Atriz que viveu Yeliz publica mensagem em português para fãs do Brasil: ‘É incrível receber tanto carinho do outro lado do mundo’ Ayça Erturan fez uns stories no Instagram especialmente para os telespectadores brasileiros após a morte de sua personagem em Força de Mulher

Fora das Telas|Do R7 12/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/02/2025 - 02h00 ) twitter

