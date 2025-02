Vilã de Força de Mulher mostra companhia inusitada em set de filmagem Seray Kaya compartilhou foto com um cachorro nos bastidores e brincou ao dizer que estava sendo seguida Fora das Telas|do R7 10/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/02/2025 - 02h00 ) twitter

Cachorro faz companhia para Seray Kaya, a Sirin de Força de Mulher, em bastidores de filmagem Reprodução/Instagram

Quem vê Sirin aprontar em Força de Mulher nem imagina que a atriz Seray Kaya é apaixonada por animais. A intérprete da vilã da novela turca mostrou que um cachorrinho foi a sua companhia em um set de filmagem e recebeu elogios dos fãs.

Nas redes sociais, a artista compartilhou uma foto ao lado do animal nos bastidores de uma gravação e brincou na legenda: “Alguém estava me seguindo enquanto estava no set.”

Confira:

Essa não foi a primeira vez que a atriz mostrou seu lado fã de pet nas redes sociais. Em outra publicação, a artista compartilhou seu amor pelos cães com três animais de estimação.

‌



Nos comentários, os seguidores da intérprete de Sirin a elogiaram. “Muito linda”, escreveu uma internauta. “Além de linda, ama cachorro”, observou outra.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

‌



Veja quais são os hobbies do elenco de Força de Mulher:

