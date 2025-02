Saiba quem é o ator que vive Emre em Força de Mulher Ahmet Rifat Şungar interpreta o novo patrão de Bahar (Özge Özpirinçci) e tem passado amoroso com Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) Novidades|Do R7 05/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/02/2025 - 02h00 ) twitter

Ahmet Rifat Şungar interpreta Emre em Força de Mulher Reprodução/RECORD

Tem gente nova em Força de Mulher! Ahmet Rifat Şungar entrou na trama como Emre, novo patrão de Bahar (Özge Özpirinçci). A busca da esposa de Sarp (Caner Cindoruk) por um emprego fez com que ela e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) cruzassem o caminho do rapaz. No entanto, a cantora ficou assustada ao ver que o rapaz é o seu amor da juventude e pai do seu filho.

Ficou curioso para saber mais alguns detalhes sobre o ator? Então se liga! Ahmet completou 41 anos em 2024 e tem uma carreira longa e premiada na Turquia. O ator trabalha desde 2006 na profissão e já venceu alguns prêmios em festivais.

Nascido em Istambul, Ahmet tentou estudar Economia na faculdade, mas apoiado por amigos, optou pelo curso de Teatro. Com 1,82m, o ator tem 68 mil seguidores no Instagram e é casado desde 2021.

Nas redes sociais, costuma postar fotos conceituais ao lado da esposa e de amigos.

Conheça o perfil do ator no Instagram:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

