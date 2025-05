Ator que vive Raif na novela Força de Mulher esbanja charme em clique e conquista público História de Sinan Helvaci tem instigado os fãs da trama turca Novidades|Do R7 26/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/05/2025 - 02h00 ) twitter

Sinan Helvaci, o Raif de Força de Mulher, conquista o público Reprodução/Instagram

Em Força de Mulher, o público conheceu Raif (Sinan Helvaci) como um jovem amargurado por conta de seus problemas com a mãe e com a vida. No entanto, após conhecer Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), o coração do rapaz tem amolecido, mostrando um outro lado do personagem.

Com isso, Sinan Helvaci, responsável por dar vida a Raif, tem arrancado suspiros dos fãs da novela turca nas redes sociais.

No clique postado no perfil oficial do ator, os fãs mandaram emojis se declarando e elogiando o registro.

Confira em detalhes:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Confira momentos divertidos de Ceyda na casa de Raif:

