Atriz que vive Bahar em Força de Mulher diz admirar a resiliência e a graça da personagem Ao Domingo Espetacular, Özge Özpirinçci também opinou por que tantos se identificam com a protagonista de Força de Mulher Novidades|Do R7 15/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/02/2025 - 02h00 )

Ozge Ozpirincci abre o coração sobre Bahar em Força de Mulher Reprodução/RECORD

Assim como os fãs de Força de Mulher, Özge Özpirinçci também admira as qualidades de Bahar, é o que a atriz contou durante a entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular.

“[A admiro] pela sua resiliência e sua graça, ao mesmo tempo. Porque quando você luta por algo, você luta pelo seu direito, pela sua vida, pelos seus filhos, ou pela sua saúde, essa é a principal coisa sobre a Bahar. É muito fácil as pessoas esquecerem a graça, a amizade, a paz, mas a Bahar nunca esqueceu disso”, afirmou Özge.

A atriz ainda opinou por que tantos se identificam com a personagem: “Não apenas mulheres, muitos homens me abraçaram e me disseram que estou emocionando as mães deles. Essa luta que as mulheres enfrentam no mundo, não importa o tempo, o país, a religião, é sem fronteiras”.

Assista à entrevista na íntegra:

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Belíssimas! Atrizes de Força de Mulher arrasam com roupas fashionistas nas redes sociais:

