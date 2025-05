Atriz que vive Nisan em Força de Mulher manda recado para fãs brasileiros Intérprete de Nisan Kübra Süzgünna comentou repercussão do público nas redes sociais Novidades|Do R7 31/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/05/2025 - 02h00 ) twitter

Intérprete de Nisan (Kübra Süzgün) tinha sete anos durante as gravações de Força de Mulher Reprodução/RECORD

O sucesso de Força de Mulher no Brasil ganhou repercussão internacional e foi notado por ninguém menos do que a atriz Kübra Süzgün, a Nisan da trama turca, durante uma entrevista ao Domingo Espetacular. A adolescente que deu vida à filha de Bahar se surpreendeu com a repercussão entre os fãs nas redes sociais.

“O sucesso da novela no mundo todo por tanto tempo mostra que o nosso trabalho foi bem feito e o fato dos brasileiros gostarem dessa história e demonstrarem isso nas redes sociais me deixa ainda mais feliz e até me surpreendeu. Sempre me interessei muito pelo Brasil, amo o povo brasileiro e o país”, contou.

Além de revelar o sonho de conhecer o Brasil, a artista deixou um recado especial para os telespectadores da RECORD.

“Vocês conseguiram fazer com que eu sentisse o amor e o carinho de vocês mesmo de tão longe, muitos beijos para as mães, pais, filhos e filhas, e todos do Brasil que gostam de Força de Mulher e, claro, que gostam da Nisan. Eu amo muito vocês”.

Assista à entrevista na íntegra:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Novo casal? Veja como Raif surpreendeu Ceyda com um beijo em Força de Mulher:

