Aula de inglês de Doruk e Nisan com Piril diverte fãs de Força de Mulher Filha mais velha de Bahar aproveita o momento para mostrar sua indignação com o irmão Novidades|Do R7 02/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nisan (Kübra Süzgün) se irrita com Doruk (Ali Semi Sefil) e diverte fãs da novela Reprodução/RECORD

A estadia de Bahar (Özge Özpirinçci), Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) na casa de campo de Sarp (Caner Cindoruk) e Piril (Ahu Yagtu) em Força de Mulher tem dado o que falar.

O pequeno resolve perguntar à madrasta com o que ela trabalha e Piril responde que dá aulas de inglês. Doruk então pede para aprender algumas palavras na língua estrangeira.

Irritada com a simpatia do irmão com a mulher do pai, Nisan se irrita e alfineta o pequeno, arrancando risadas dos fãs.

“Damos boas risadas com as crianças”, comentou uma seguidora. Enquanto outros discordaram sobre quem estava sendo mais ‘adulto’ em lidar com a situação complexa. “Eu teria o mesmo comportamento da Nissan ela viu tudo que a mãe passou as dificuldades tudo que a mãe enfrentou”, opinou uma internauta.

‌



Relembre o momento:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

‌



Veja tudo o que sabemos sobre a relação de Ceyda e Emre:

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Um novo personagem apareceu em Força de Mulher e mexeu com os sentimentos de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu). Durante um desabafo com Bahar (Özge Özpirinçci), a cantora revelou que Emre (Ahmet Rıfat Şungar) é pai de seu filho, Arda, e contou como os dois se conheceram. Confira a história a seguir! Reprodução/RECORD