Avó e neto juntinhos! Atriz que vive Hatice relembra gravações com intérprete de Doruk Bennu Yıldırımlar publicou um clique com o pequeno Ali Semi Sefil em seu colo Fora das Telas|Do R7 25/02/2025 - 18h38 (Atualizado em 26/02/2025 - 02h00 ) twitter

Bennu Yıldırımlar e Ali Semi Sefil vivem Hatice e Doruk na novela Reprodução/Instagram

Avó e neto juntinhos na vida real! A intérprete de Hatice em Força de Mulher, Bennu Yıldırımlar, relembrou as gravações da novela turca e publicou um clique com o pequeno Doruk, o Ali Semi Sefil, no colo.

A personagem passou anos longe das crianças, mas no momento atual da trama, faz de tudo para vê-los felizes.

Os fãs de Bennu e Ali comentaram na publicação: “Lindos”, disse uma seguidora. “Doruk querido”, comentou outra. “Doruk e vovó Hatice, que fofura!”, afirmou mais uma.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Entenda como Bahar descobriu sobre a morte de Yeliz em Força de Mulher :

