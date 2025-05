Bahar e Ceyda ficam em perigo com novo trabalho Fazilet faz uma visita à viúva e se encanta com Nisan e Doruk no capítulo desta quarta (14) de Força de Mulher Novidades|Do R7 14/05/2025 - 12h16 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bahar fica desconfortável com comportamento de Cem Reprodução/RECORD

Nesta quarta (14), em Força de Mulher, Bersan (Sahra Şaş) leva algumas panelas e dá instruções para Bahar (Özge Özpirinçci) sobre o trabalho. Ela entrega as panelas com a comida para Cem (Hakan Kurtaş) e fica desconfortável com o jeito do homem.

Bahar liga para Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e diz estar com um mau pressentimento sobre o trabalho. Mesmo desconfiada, aceita o pagamento e decide compra tênis novos para os filhos.

Na cafeteria, Sirin (Seray Kaya) tenta se aproximar de Arif (Feyyaz Duma) e ele estranha o comportamento da moça. Fazilet (Hümeyra) fica sensibilizada ao ver o estado de Ceyda.

A escritora faz uma visita à Bahar e se encanta com Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil). Ela ainda vai até a alfaiataria de Enver (Şerif Erol) e deixa um casaco para ele arrumar. O alfaiate tem uma nova visão com Hatice (Bennu Yıldırımlar). Ceyda esconde de Emre (Ahmet Rıfat Şungar) a história sobre Arda (Kerem Yozgatli) e apenas confirma que o menino não é mesmo filho dele.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre reviravoltas de Força de Mulher :

Publicidade 1 / 23 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Força de Mulher chegou ao capítulo 200! A novela turca que conquistou os brasileiros é sucesso na tela da RECORD com uma trama cheia de emoções. Veja as reviravoltas que já aconteceram até aqui: Reprodução/RECORD