Fãs brasileiros elogiam atuação de vilã em Força de Mulher: 'Talento e dedicação' Seray Kaya conquistou o coração do público, que vive lotando seu perfil oficial no Instagram com comentários positivos Fora das Telas|Do R7 14/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/05/2025 - 02h00 )

Seray Kaya compartilha foto caracterizada como Sirin e fãs elogiam personagem de Força de Mulher Reprodução/Instagram

Apesar de cometer diversas maldades em Força de Mulher, Sirin conquistou o coração do público da RECORD com a interpretação de Seray Kaya. A atriz turca compartilhou uma foto caracterizada como a personagem e os fãs brasileiros logo lotaram os comentários com elogios.

A maioria dos seguidores aproveitou a selfie compartilhada por Seray em seu perfil no Instagram para revelar que gosta de Sirin, mesmo com todas as confusões causadas pela vilã.

Confira:

“Adoro você, Sirin! Você e o Arif são meus preferidos”, disse uma seguidora brasileira. “Linda e maravilhosa com essas ondas! E parabéns pelo enorme talento e dedicação pela atuação”, elogiou outra fã. “Sirin sua danada! Gosto de você mesmo assim”, escreveu mais uma.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre mudança de visual adotada por Sirin na novela:

