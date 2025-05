Após morte de Sarp, fãs de Força de Mulher opinam sobre futuro de Bahar: ‘Vai triunfar’ Telespectadores da novela turca torcem para que protagonista tenha um final feliz Novidades|Do R7 10/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fãs torcem pelo final feliz de Bahar (Özge Özpirinçci) em Força de Mulher Reprodução/RECORD

Após fortes emoções em Força de Mulher, com a sequência de mortes de Hatice e Sarp (Caner Cindoruk), os fãs da novela turca opinaram sobre o futuro de Bahar. No perfil oficial da trama no Instagram, os telespectadores analisaram os últimos acontecimentos e comentaram sobre o sofrimento da protagonista.

A maioria dos fãs torceu para que ela ainda tenha o seu final feliz na novela. “Ela vai triunfar. Entendi cada palavra que ela disse, é um peso enorme não poder chorar, gritar, ter que se segurar o tempo todo, passar força. Isso é tão pesado. Consigo entender ela. Mas logo vai estar feliz, talvez não 100%, mas estará”, escreveu uma seguidora.

Confira:

“Agora, Bahar, você vai ser feliz com Arif”, desejou uma telespectadora. “Sarp e Bahar mereciam uma nova chance”, lamentou outra.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre alguns momentos encantadores de Sarp com seus filhos:

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A morte de Sarp em Força de Mulher pegou os fãs de surpresa e deixou os quatro filhos órfãos na trama. Relembre sete momentos encantadores de Sarp com Nisan, Doruk, Ali e Omer: Reprodução/RECORD