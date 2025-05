Novo visual? Protagonista de Força de Mulher surpreende com cabelo curtinho Özge Özpirinçci compartilhou selfie nas redes sociais e recebeu elogios dos fãs brasileiros Fora das Telas|Do R7 07/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/05/2025 - 02h00 ) twitter

Özge Özpirinçci arrasa de cabelo curtinho e fãs elogiam nas redes sociais Reprodução/Instagram

Özge Özpirinçci provou que fica linda de qualquer jeito ao compartilhar uma foto com o cabelo curtinho em seu perfil no Instagram. A protagonista de Força de Mulher publicou uma selfie na rede social e recebeu diversos elogios dos fãs.

Com as madeixas na altura da nuca, a atriz postou um clique caprichando no carão e, claro, foi enaltecida pelo público da novela turca. “Você é linda de qualquer jeito... vem para o Brasil nos fazer uma visita”, pediu uma seguidora.

Confira:

Outros seguidores também aprovaram o visual da artista. “Muito bela”, escreveu uma fã. “Linda, nós no Brasil te amamos”, declarou outra.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre as brigas de Sarp e Arif na novela:

