Bahar e Ceyda são abordadas durante uma operação da polícia E mais: Emre revela à Kismet que não pode mais ter filhos no capítulo desta sexta (16) de Força de Mulher Novidades|Do R7 16/05/2025 - 13h00 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h00 )

Ceyda e Bahar são alvo de operação da polícia

Nesta sexta (16), em Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) vai com Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) fazer uma nova entrega de refeições. Quando chegam ao endereço, a polícia invade o local e questiona as duas. Ceyda inventa uma história e entra no apartamento de uma senhora.

Arrependida, Nisan (Kübra Süzgün) pede desculpas a Arif (Feyyaz Duman), e o abraça com carinho, deixando-o emocionado. Sirin (Seray Kaya) tenta disfarçar a raiva ao ver a cena. Bahar estranha o comportamento de Sirin com Arif.

Nisan fica radiante ao descobrir que a mãe está aprendendo inglês para ajudá-la. Sirin faz chantagem com Arif, que leva a jovem para jantar. Kismet (Tugce Altug) e Emre (Ahmet Rıfat Şungar) falam sobre Arda (Kerem Yozgatli) e, de forma ríspida, ele confessa à advogada que não pode mais ter filhos.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja momentos divertidos de Ceyda na casa de Fazilet e Raif:

