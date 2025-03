Bahar enfrenta Nezir com elegância e fãs de Força de Mulher vibram Discussão acalorada entre os personagens da trama turca deixa o público tenso Novidades|Do R7 20/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/03/2025 - 02h00 ) twitter

Pode avisar que Bahar (Özge Özpirinçci) não ‘deita’ para ninguém quando se trata de defender os filhos. A jovem não titubeou e enfrentou Nezir (Hakan Karahan) em Força de Mulher para alegria do público. Ao falar do filho do vilão, Bahar foi direta e ressaltou a forma como ele foi criado, sem amor.

Nas redes sociais, os fãs vibraram: “Bahar é a verdadeira força da mulher. Manda a verdade na lata sem descer do salto”.

“E falou com confiança olhando dentro dos olhos dele”, completou uma fã. Já outra concluiu:

“Esse Nezir estava merecendo ouvir algumas verdades”.

Relembre:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Entenda por que Enver e Hatice inspiram fãs de Força de Mulher:

