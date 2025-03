Doruk conquista o coração do público de Força de Mulher em cena fofa com Nezir Filho caçula de Bahar (Özge Özpirinçci) protagonizou momento especial com vilão da trama e fãs repercutiram nas redes sociais Novidades|Do R7 17/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/03/2025 - 02h00 ) twitter

Doruk (Ali Semi Sefil) consola Nezir (Hakan Karahan) após saber que seu filho está morto Reprodução/RECORD

Doruk (Ali Semi Sefil) cativou o coração dos fãs de Força de Mulher e está mostrando que consegue conquistar até mesmo o vilão da novela com seu jeito inocente. Durante um diálogo com Nezir (Hakan Karahan), o pequeno consolou o magnata ao descobrir que o seu filho está morto e o momento comoveu os fãs nas redes sociais.

No perfil oficial da novela turca no Instagram, os telespectadores elogiaram a postura do menino e ressaltaram a fofura do personagem. Teve até quem torcesse por uma redenção do vilão.

Confira:

“Só o Doruk mesmo para entender um coração ferido como o do Nezir”, escreveu uma fã. “Como não amar o Doruk querido?”, questionou uma seguidora.

‌



“Lindo o Doruk conquistando e transformando o coração de um homem cheio de traumas”, observou uma telespectadora. “Creio que tudo vai mudar devido ao jeitinho dele com o Nezir. Espero!”, desejou outra.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre outras vezes que Doruk explodiu o fofurômetro da novela:

