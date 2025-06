Bahar fica chocada ao reconhecer Kismet durante um evento Ainda no capítulo desta terça (3) de Força de Mulher, Ceyda diz que Arda poderá ter uma educação especial Novidades|Do R7 03/06/2025 - 16h31 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bahar fica chocada ao ver Kismet em evento Reprodução/RECORD

Nesta quarta (3) em Força de Mulher, Cem (Hakan Kurtaş) explica para Bahar (Özge Özpirinçci) o trabalho que ela fará naquela noite e pede que use a bolsa que ele trouxe. Quando Bahar chega ao evento, vê que outra mulher está com uma bolsa igual à dela. Ela se aproxima e fica chocada ao reconhecer Kismet (Tugce Altug), enquanto a advogada fica constrangida.

Para piorar, a mãe de uma amiga de Nisan (Kübra Süzgün) reconhece Bahar e estranha a presença dela ali. Kismet percebe a situação, consegue fazer a troca das bolsas e arma uma situação para ajudar Bahar.

Enver (Şerif Erol) fica intrigado com o que Sirin (Seray Kaya) falou sobre Bahar e vai atrás da enteada.

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) inventa uma história e mente para Enver, tentando justificar a ausência de Bahar em casa naquele momento. Enver fica desconfiado, e Nisan não entende por que Ceyda mentiu para o avô.

‌



Sirin provoca Enver ao ver que ele está preocupado com Bahar. Fazilet (Hümeyra) abre o envelope com a foto das joias e fica chocada ao ler o recado que está ali.

Ainda radiante com a boa notícia sobre o filho, Ceyda tenta novamente falar com Emre (Ahmet Rıfat Şungar) e finalmente consegue encontrá-lo. Entusiasmada, ela conta sobre Arda (Kerem Yozgatli) e diz que o menino poderá ter uma educação especial. Emre é ríspido com ela e avisa que vão tirar o garotinho, já que ele não é seu filho.

‌



Emre entrega a Ceyda uma foto do verdadeiro filho deles, mas ela se revolta e nem quer ver a imagem.

Fazilet fica transtornada ao perceber que as joias das fotos sumiram de sua gaveta.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Entenda como Bahar foi parar na mão de Cem:

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Cem (Hakan Kurtas) chegou na trama de Força de Mulher para tirar a paz de Bahar (Özge Özpirinçci) e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu). As duas foram enganadas por Bersan (Sahra Şaş) e não imaginavam que a proposta de trabalho para cozinhar era apenas a fachada de um esquema criminoso. E para quem está confuso com tantos acontecimentos, confira um resumo! Reprodução/RECORD