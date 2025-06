Mãezona! Protagonista de Força de Mulher se joga na areia em dia de parque com a filha Özge Özpirinçci compartilhou registro de momento em família nas redes sociais e arrancou elogios dos fãs da novela Fora das Telas|Do R7 03/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/06/2025 - 02h00 ) twitter

Özge Özpirinçci aproveita dia de parquinho com a filha, Mercan Reprodução/Instagram

Özge Özpirinçci é uma mãezona! A protagonista de Força de Mulher aproveitou um dia de parquinho com a família e compartilhou as fotos nas redes sociais.

Nos registros, a atriz turca aparece deitada na areia brincando com a pequena Mercan, fruto do casamento com o ator Burak Yamantürk, que também estava presente no dia. Na legenda da publicação do Instagram, Özge brincou: “Selvagens”.

Confira:

Os fãs enalteceram a atriz. “Família linda”, escreveu uma seguidora. “Lindos de viver”, elogiou mais uma.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre algumas reviravoltas da novela:

