Intérprete de Nisan em Força de Mulher sonha visitar o Brasil: ‘Amo o povo e o país’ Kübra Süzgün revelou que deseja conhecer ‘os lugares lindos’ que temos por aqui Novidades|Do R7 29/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/05/2025 - 02h00 ) twitter

Kübra Süzgün tinha sete anos quando interpretou Nisan em Força de Mulher Reprodução/Instagram

Kübra Süzgün, a Nisan de Força de Mulher, mostrou que é querida dentro e fora da trama turca. A atriz contou que ficou surpresa com o convite do Domingo Espetacular para uma entrevista e revelou seu amor pelo Brasil.

Atualmente com 15 anos, a adolescente gravou a novela quando tinha apenas sete. Ela demonstrou o carinho que tem pelo público que acompanha a novela na tela da RECORD ao falar sobre o seu desejo de vir ao país.

“Amo o povo brasileiro e o país. Realmente quero ir lá um dia, conhecer as pessoas e ver os lugares lindos que vocês têm. Quando eu conseguir, vou realizar um sonho, de verdade. Estar aqui e conversar com os brasileiros, é muito emocionante, estou muito feliz, muito obrigada por me convidarem”, disse.

Assista à entrevista na íntegra:

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

