Bahar reluta em seguir com o trabalho das refeições, mas Ceyda a convence a continuar com o serviço E ainda! Nisan se revolta e machuca Doruk no capítulo desta quinta (15) de Força de Mulher

Novidades|Do R7 15/05/2025 - 11h26 (Atualizado em 15/05/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share