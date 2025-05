Bahar teme pela vida de Nisan e Doruk ao ser ameaçada por Cem E ainda no capítulo desta quarta (28) de Força de Mulher, Arif é ríspido com Sirin e pede para que eles se afastem Novidades|Do R7 28/05/2025 - 15h11 (Atualizado em 28/05/2025 - 15h11 ) twitter

Cem faz nova ameaça a Bahar Reprodução/RECORD

No capítulo desta quarta (28), em Força de Mulher, Cem (Hakan Kurtaş) observa Bahar (Özge Özpirinçci) colocando as crianças no ônibus escolar. Quando o veículo sai, ele se aproxima da viúva e diz, em tom ameaçador, que “pode levar as crianças para a escola”.

No caminho de volta para casa, Bahar escuta Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) falar sobre o beijo com Raif (Sinan Helvacı). Ceyda confirma a Bahar que ela e Raif se beijaram e que a mãe dele já sabe.

Emre conta para Arif (Feyyaz Duman) que Kismet (Tuğçe Altuğ) localizou as duas crianças que nasceram no mesmo dia e hospital que Arda (Kerem Yozgatli).

E ainda: Arif é ríspido com Sirin (Seray Kaya) e pede para que eles se afastem. A jovem “aceita”, mas na sequência elabora um plano maligno.

Sirin fica furiosa quando Enver (Şerif Erol) diz que fez um casaco para Bahar.

Fazilet (Hümeyra) segue ouvindo as histórias de Bahar e ficando cada vez mais admirada com a força que ela tem para viver.

Kismet e Emre (Ahmet Rıfat Şungar) recebem os pais das outras crianças no escritório da advogada.

Ceyda encontra uma coleção de quebra-cabeças de Raif e o convence a doar alguns para as crianças.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Entenda como Bahar foi parar nas mãos de Cem:

